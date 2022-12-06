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تراجع طفيف في أسعار المحروقات
محلي
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الثلاثاء 06 كانون الأول 2022
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تراجع اليوم، سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 4 آلاف ليرة والمازوت 7 آلاف ليرة والغاز ألف ليرة. 

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: 

– البنزين 95 أوكتان: 773000 ليرة 
– البنزين 98 أوكتان: 791000 ليرة
– المازوت: 816000 ليرة 
– الغاز: 462000 ليرة

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