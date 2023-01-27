تراجع محمد صلاح سبع مراكز عن العام الماضي

كشفت صحيفة “جارديان” البريطانية عن قائمة أفضل 100 لاعب كرة قدم في العالم لعام 2022، وشهدت حضور محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، الذي احتل المرتبة العاشرة.
وتقوم الصحيفة البريطانية بتحديد المراكز في قائمة أفضل 100 لاعب بالعالم، بناء على تصويت 206 نقاد.وجاء ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، في صدارة القائمة، يليه كيليان مبابي، زميله في الفريق، ثم كريم بنزيما، قائد ريال مدريد، يليه إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.
في المركز الخامس جاء لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، يليه كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، ثم روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة.
في المركز الثامن جاء فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، ثم الحارس تيبو كورتوا، زميله في الفريق الملكي.
واحتل صلاح المركز العاشر، ليتراجع 7 مراكز مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد حصوله على المركز الثالث في القائمة.
وسلطت الصحيفة الضوء على أبرز ما حققه صلاح مع ليفربول في عام 2022، الذي شهد إسهامه في وصول فريق المدرب يورجن كلوب إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في 5 مواسم.
من ناحية أخرى أشارت الصحيفة للانتكاسات التي تعرض لها صلاح مع منتخب مصر، على رأسها خسارة نهائي كأس الأمم الأفريقية وبطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.
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