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ترامب: أنا الرئيس الاميركي الوحيد الذي لم يبدأ حربا منذ 72 عاما
إقليمي/دولي
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الإثنين 30 تشرين الأول 2023
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لفت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلى أنه “الرئيس الوحيد في البلاد منذ 72 عاما الذي لم يبدأ حربا، قائلا: “لا لم أبدأ حروبا، بل أنهيتها”.

وفي أحد التجمعات الانتخابية في ولاية آيوا، ضمن حملته الرئاسية لانتخابات 2024، قال ترامب: “تذكروا (وزيرة الخارجية السابقة) هيلاري كلينتون التي قالت: “سوف يتسبب في نشوب حرب.. سوف يسبب الحرب! انظروا إليه، الطريقة التي يتحدث بها، سوف يتسبب في حرب!”.

وذكر، “أنا قلت: لا، بالطريقة التي أتحدث بها، سأوقف الحروب. أنا الرئيس الوحيد منذ 72 عاما الذي لم يبدأ حربا. لا، لم نبدأ، بل أنهينا الحروب. لقد قضينا على داعش… لقد خرجنا من سوريا، وخرجنا من العراق”.

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