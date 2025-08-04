ترامب يلوّح بفرض عقوبات جديدة على روسيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امس الأحد، إن بلاده ستفرض عقوبات على روسيا في حال استمرت بحربها مع أوكرانيا.
وصرّح ترامب للصحافيين في مطار ليهاي فالي الدولي في بنسلفانيا قائلا: “سنفرض المزيد من العقوبات على روسيا إن لم تستجب لنا، وواصلت حربها مع أوكرانيا”.
لكن ترامب قال إن روسيا “تبدو جيدة في تجنب العقوبات”، مضيفا “إنهم ماكرون وبارعون جدا في تجنب العقوبات، لذا سنرى ما سيحدث”.
وتابع الرئيس الأميركي قائلا إن مبعوثه ستيف ويتكوف قد يزور روسيا يوم الأربعاء أو الخميس.
من جهة آخرى، قال ترامب: “نريد إطعام الناس في غزة ولا نريد أن يتضور الناس جوعاً”.
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