“تربطني علاقة تاريخية بفرنجية”… ميقاتي: سيتم تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه “يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية فوراً من أجل انتظام العمل السياسي”.
ولفت ميقاتي، في حديث لـ”الجزيرة”، الى انه “تربطني علاقة تاريخية بسليمان فرنجية وأتمنى أن يكون رئيساً للجمهورية”.
كما أعلن أنه “سيتم تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار تدريجياً خلال الأشهر المقبلة”.
وأضاف: “سأخاطب واشنطن رسمياً للاستفسار عن إمكانية خضوع لبنان للعقوبات إذا قبلت هبة النفط الإيرانية”.
واعتبر ميقاتي أن “جزء من الأزمة التي نعاني منها ناجم عن تردي علاقة لبنان مع الدول العربية”.
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