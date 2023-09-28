ترزيان: البدء بهيكلة سداد الدين ينعكس ايجابا على ميزانيات المصارف

أعلن النائب هاكوب ترزيان في تصريح: “يطالعنا حاكم البنك المركزي بالانابة اليوم بتصريح ان الدولة لن تستطيع اعادة اموال المودعين قبل اعادة هيكلة المصارف بعد ان كان ادلى بتصريح مفاجئ من فترة ثلاثة اسابيع ضمن مقابلة على العربية، ان اعادة اموال المودعين ليست مستحيلة وانه سيعمل على وضع الاطار القانوني لها في اسرع وقت؟ ولا يمكن اعادة الثقة بالقطاع المصرفي اذا لم تتم اعادة اموال المودعين”.
أضاف: “يغفل عن الحاكم هنا ان المصارف اودعت معظم اموال المودعين لدى مصرف لبنان الذي موٌل فيها عجز موازنات الحكومات المتعاقبة وانه من المستحيل اعادة هيكلة المصارف واعادة الودائع قبل اعادة هيكلة دين الدولة العام ووضع خطة من الحكومة لسداده وخصوصًا اليوروبوندز. البدء بهيكلة سداد الدين العام ينعكس ايجابا على ميزانيات المصارف مما يساعدها على اعادة الهيكلة بنفسها”.
وختم: “فكيف يمكن لمن فشل في ادارة القطاع العام خلال العقود الماضية مما ادى الى الانهيار الحالي، أن يعيد هيكلة وإدارة قطاع خاص خلال الازمة؟”.
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