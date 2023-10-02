ترزيان: الدولة تتخلّى عن حقها في ما يتعلّق بكازينو لبنان

أكّد النائب هاكوب ترزيان في حديث إذاعي على ضرورة توقيف المواقع غير المرخصة للألعاب عبر الإنترنت، وفرض الضرائب على القطاعات التي لا تدفع الضرائب، مشيرًا إلى أن القانون يرعى تشغيل الألعاب في كازينو لبنان، وأن وزير المالية يرعى هذا القطاع ويقوم بتنظيم العقود المخالفة للقانون، موضحًا ان دوره كنائب يتيح له ممارسة سلطته في الرقابة والمساءلة كرأس حربة لاستقلالية القضاء، بعد صدور قرار ديوان المحاسبة، وان المطلوب اصدار قانون ينظّم ألعاب “الأونلاين”، موضحًا أن المزايدة في هذا الإطار لم تتم من خلال هيئة الشراء العام، لافتًا إلى المادة 113 لقانون الشراء العام في ما خص الإعلان عن عمليات الشراء وحيز التنفيذ قبل او بعد التلزيم، مضيفًا أن القانون 417 يمنع كازينو لبنان من فتح فروع له، مؤكّدًا أن الدولة اللبنانية من خلال وزارة المالية تتخلى عن حقها لجهة تعديل العقد بينها وبين كازينو لبنان ولجهة المزايدة والمناقصة.
ولفت ترزيان إلى أن المطالبة بالتدقيق الجنائي تشمل كل المؤسسات العامة، مؤكّدًا على الإبادة الحاصلة في ناغورني كاراباخ تتم تحت اعين الأمم المتحدة وتهدف إلى تهجير المواطنين العزّل، مشيرًا إلى أن المواجهة ستكون بكل قوة مع رفع الصوت إزاء انتفاء شرعة حقوق الإنسان بدءًا من فلسطين وصولًا إلى ناغورني كاراباخ، لافتًا إلى توجّه بعض النواب للعمل على وضع حد للوجود غير الشرعي للأجانب بين السكان اللبنانيين لجهة احتلال العقارات وتأجيرها، لافتًا إلى تحرّك أمن الدولة في هذا الإطار بانتظار الوصول إلى النتائج المرجوة.
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