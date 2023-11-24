ترزيان لبيرم: في قلة الكلام ما قل ودل… صدق القول

كتب النائب هاكوب ترزيان عبر منصة”اكس”: “عندما يمجد المجرم ويهان ويستشهد لمرة ثانية المقاوم الطاهر الشهيد، خصوصاً في لحظة زفه إلى مثواه الأخير عند خالقه، لا بد لي أن أرد وأستنكر، ولو باختصار… عندما يكرم وزير الدولة اللبنانيّة مجرم حرب مرتكب إبادة جديدة بحق الأرمن في أرتساخ، التلة التي تشرف على باكو، وهو حليف تل أبيب المحتل “والصورة تتكلم”، كان الأجدى بهذا الوزير، وفي كلمته، المطالبة بإطلاق سراح اللبناني فيكين اولجيكيان المعتقل من دون وجه حق في باكو، حليف المحتل تل أبيب. وأستغنم الفرصة لتعزية أهالي الشهداء الذين سقطوا في الجنوب وغزة وارتساخ. ونقول للوزير مصطفى بيرم في قلة الكلام ما قل ودل.. صدق القول”.
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