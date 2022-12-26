ترقّب لما بعد الأعياد… ومخاوف من مرحلة انسداد طويلة (النهار)

كتبت صحيفة “النهار” تقول: مع عطلة عيد الميلاد التي لم تشهد أي تطور عام سوى المواقف والدعاءات الصادرة عن المراجع الدينية المسيحية في ما يتصل بالازمة الرئاسية، تترقب الأوساط السياسية بحسب “النهار“، مرحلة ما بعد الأعياد لبلورة أي اتجاه ستسلكه الازمة اذ بات في حكم المؤكد ان ثمة تخوفاً من مرحلة انسداد طويلة ستترك الكثير من التداعيات السلبية. ولعل العامل اللافت في هذا السياق ان أي اتجاه داخلي او خارجي محدد لمحاولات الخروج من ازمة الفراغ الرئاسي ليس واضحاً ومؤكداً بعد وان كل ما اثير في الفترة الأخيرة عن مبادرات من هنا وهناك لم يكن سوى رهانات غير مستندة الى وقائع جدية.
واما في المشهد الداخلي فإن مرحلة ما بعد رأس السنة ستحدد الاتجاه الذي ستسلكه جلسات انتخاب رئيس الجمهورية التي يصعب ان تستأنف على النمط نفسه الذي اتخذته الجلسات العشر السابقة التي انعقدت والتي لم تفض الى أي نتائج وأثارت عواصف الانتقادات للطابع الذي سلكته. وثمة من يعاود الكلام عن احياء فكرة الحوار الموازي او المترافق او المواكب لجلسات الانتخاب، ولكن من دون اي ضمانات بأن مصير هذا الاتجاه سيكون افضل من الدعوات التي اطلقت سابقاً للحوار ولم تنجح في تشكيل مناخ اجماعي على تلبية أي من تلك الدعوات.
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