تركيا تغير اسمها رسميا في الساحة الدولية

نقلت وكالة “روسيا اليوم” عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قوله أن “المنظمة تلقت رسالة من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، موجهة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يطلب فيها استخدام صيغة Türkiye عوضا عن الصيغة المعتادة “Turkey” في الساحة الدولية”، موضحا أن “تغير اسم البلد من صيغة إلى أخرى، دخل حيز التنفيذ منذ لحظة استلام الرسالة”.
وكانت تركيا تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل اسمها في اللغات الأخرى المعتمدة رسميا لدى المنظمة الدولية في شكل “Türkiye” كما تكتب بالتركية.
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