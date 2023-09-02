تركيا تقبض على 42 مهرب مهاجرين

أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا، القبض على 42 مهربا من منظمي تهريب المهاجرين غرب، وجنوب غربي البلاد، وفق وكالة “روسيا اليوم”.
وذكر كايا عبر حسابه على منصة “إكس” السبت، أنه “تم القبض على 25 شخصا أحدهم أجنبي من منظمي عمليات تهريب المهاجرين في موغلا، خلال عمليات نفذتها فرق الأمن والدرك وخفر السواحل”.
وأوضح أن عمليات نفذتها فرق الدرك وخفر السواحل في إزمير، أسفرت عن القبض على 17 شخصا من مهربي المهاجرين، أحدهم أجنبي، مؤكدا ان “مكافحة الهجرة غير النظامية ستستمر بكل تصميم”.
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