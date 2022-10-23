تسجيل الإصابة الأولى بالكوليرا في زفتا￼

أعلنت بلديّة زفتا في بيان عن تسجيل الإصابة الأولى بالكوليرا في البلدة، لطفل سوري، يبلغ من العمر سنة ونصف السنة (مع التّحفّظ بعدم ذكر الاسم بناءً على طلب من الأهل).
وأضاف بيان البلدية: “نحترم طلب الأهل، لِما للعامل النّفسي من دور كبير في تخطّي العدوى، والأهمّ سوف تكون هناك متابعة مباشرة من البلديّة واللّجنة المسؤولة لضبط موضوع الانتشار”.
وطلبت البلدية من السكان اتخاذ إجراءات الوِقاية المطلوبة، وهي:
– عدم شرب أو استعمال مياه غير سليمة
– عدم الشّرب من نفس الإناء مع الآخرين
– غسل اليديْن بالماء والصّابون لمدّة لا تقلّ عن عشرين ثانية
– الحِفاظ على النّظافة الشّخصيّة ونظافة الأغذية
– طهي الطّعام بشكل جيّد جدّاً
– استخدام الكلور لغسل الفواكه والخُضار (بكميّة صغيرة)
– عدم تناول الغذاء المكشوف للحشرات والذّباب
– عدم تناول اللّحوم النّيئة
– الاهتمام بنظافة المساكن (خاصّة دورات المياه وأماكن القمامة – استخدام الكلور)
– تعقيم المياه المُستخدمة للشّرب والغسيل والطّهي من خلال الغليان لمدّة عشر دقائق والمعالجة بالكلور.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا