تسجيل زلزال بقوة 5,5 قبالة سواحل الفلبين

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إنه تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 5,5 درجات قبالة سواحل الفلبين، بحسب “روسيا اليوم”.
وذكرت الهيئة أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 10,15 بالتوقيت العالمي (13,15 بتوقيت موسكو).
وأشارت الهيئة في بيانها اليوم، إلى أن مركز الزلازل كان على بعد 65 كيلومترا شمال مدينة نامواك، ووقعت بؤرته على عمق 4,4 كيلومترا.
ولم ترد أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الهزات الأرضية. ولم يتم كذلك، الإعلان عن خطر حدوث تسونامي في المنطقة.
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