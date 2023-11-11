تسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 درجة في ألانيا بتركيا

أعلنت الطوارئ التركية تسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختبر في محافظة ألانيا جنوب غربي تركيا.
وأضافت أنه تم تسجيل الهزة في الساعة 12:05 من اليوم السبت بالتوقيت المحلي.
وأشارت إلى أن مركز الهزة وقع على عمق 89.75 كم.
المصدر: نوفوستي
أعلنت الطوارئ التركية تسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختبر في محافظة ألانيا جنوب غربي تركيا.
وأضافت أنه تم تسجيل الهزة في الساعة 12:05 من اليوم السبت بالتوقيت المحلي.
وأشارت إلى أن مركز الهزة وقع على عمق 89.75 كم.
المصدر: نوفوستي
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا