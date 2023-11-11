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تسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 درجة في ألانيا بتركيا
إقليمي/دولي
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السبت 11 تشرين الثاني 2023
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أعلنت الطوارئ التركية تسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختبر في محافظة ألانيا جنوب غربي تركيا.


وأضافت أنه تم تسجيل الهزة في الساعة 12:05 من اليوم السبت بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى أن مركز الهزة وقع على عمق 89.75 كم.

المصدر: نوفوستي

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