تسديد أجور الموظفين إلكترونيّاً عبر بطاقات Pay Cards￼

لتسديد رواتب واجور الموظفين والعمال الموسميين ودفع المساعدات الممنوحة من الجمعيات غير الحكومية يطرح بنك بيروت حلّاً من خلال بطاقات Pay Cards التي تمكّن الشركات والمؤسسات من إجراء تحويل الرواتب لموظفيها بصورة آلية وفورية في نهاية كل شهر من دون الحاجة إلى زيارة فروع المصرف، كما وتوفّر هذه الخدمة الحلّ المناسب لتسديد المدفوعات للعمال والمستخدمين الموسميين الذين ليس لديهم حساب مصرفي مع إمكانية الدفع بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي وكلّ ذلك يتمّ عبر شبكة الإنترنت.
تتيح هذه الخدمة ايضاً إمكانية دفع المساعدات الممنوحة من المنظمات غير الحكومية المحليّة والدوليّة عبر بطاقات Pay Cards مع إمكانية تتبّع آنيّ لعمليّات سحب هذه المساعدات.
للمزيد من المعلومات
www.bankofbeirut.com/ar/Digi/channels
أو الإتصال على – 01907770
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