تسديد إلكتروني لمدفوعات مرفأ بيروت

تسهيلا لاعمالهم وللمساهمة بتحريك العجلة الاقتصادية، يضع بنك بيروت بتصرف عملائه مجموعة حلول مصرفية إلكترونية مخصّصة للشركات، من بينها خدمة تسديد المدفوعات لمرفأ بيروت الكترونياً التي تفيد بشكل خاص الشركات المتعاملة مع مرفأ بيروت ومخلّصي البضائع.
من خلال هذه الخدمة الالكترونية، يمكن للشركات تسديد مدفوعاتها للمرفأ عبر الانترنت من دون الإضطرار لزيارة المصرف. بعد إتمام عملية الدفع، تتبلّغ إدارة المرفأ فوراً بحصول الدفع ويصار إلى تخليص البضائع واستلامها بسرعة.
تتيح هذه الخدمة أيضاً إمكانية التحكّم الكامل بالموافقة على العمليات وإصدار شيكات مصرفية عبر شبكة الإنترنت لصالح جمارك بيروت من خلال المنصّة الإلكترونية الخاصة بالشركات Business Online Banking.
للمزيد من المعلومات
https://www.bankofbeirut.com/ar/Digital/payables
أو الإتصال على 01/907770
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