تسديد التحويلات من الخارج بالدولار

في ظل التحديات المالية، النقدية والإقتصادية التي تواجه لبنان، تبدو شركات تحويل الأموال المنفَذ شبه الوحيد لتدفّق العملة الاجنبية الى السوق اللبنانية من خلال تأمينها التحويلات من الخارج وتسديدها لعملائها نقداً بالدولار حيث يستفيد آلاف الأشخاص يوميًا من هذه الخدمة التي تساهم إلى حد ما بتحريك العجلة الإقتصادية وتسيير الأمور المعيشية.
شركة بوب فينانس للخدمات المالية ووكيل ويسترن يونيون في لبنان تتابع يوميًا عبر المراكز التابعة لها عملية تحويل الدولارات للزبائن من الخارج تسهيلاً لأمور المواطنين لا سيماً في الظروف الحالية.
وقد أعلنت الشركة عن رفع جهوزيتها خلال موسم الأعياد لتلبية كافة حاجات المواطنين بما فيها تسليم حوالات المغتربين ومعايداتهم المالية لذويهم بسرعة عبر كافة مراكزها فضلاً عن التحاويل المالية داخل لبنان، لتكون بذلك قد قرّبت المسافات بين الأهل والأقارب والأصدقاء.
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