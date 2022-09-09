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تسديد رواتب دون زيارة المصرف
محلي
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الجمعة 09 أيلول 2022
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قنوات إلكترونية وُضعت في تصرّف التجار والمؤسسات من بنك بيروت لضمان إستمراريّة أعمالهم بسهولة ومن بينها بطاقات الشركات Pay Cards. تتيح هذه البطاقات دفع مستحقات
أعمالهم بسهولة ومن بينها العمّال والمستخدمين الموسميين أو الموظفين الذين لا يملكون حساباً مصرفياً كما تتيح إمكانية تسديد أجور وأتعاب العمّال مع إمكانية سحب المدفوعات عبر خدمة الصرّاف الآليّ المتوفّرة على مدار الساعة.

للمزيد من المعلومات

http://www.bankofbeirut.com/ar/Digi/channels

أو الإتصال على – 01907770

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