تسليم وتسلم لإدارة كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية

جرت عملية تسليم وتسلم بين عميد كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية والمدير السابق للفرع الثاني الدكتور ابراهيم شاكر والمديرة الدكتورة نسرين الزمّار بعد صدور قرار تعيينها من رئاسة الجامعة.
واشار شاكر الى “اهمية استمرارية المرفق العام وايلاء الجامعة الوطنية الاهتمام اللازم على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، هذه الجامعة التي لا تزال محافظة على رسالتها الأكاديمية ومستواها المميّز بفضل القيمين عليها وبفضل اساتذتها”.
أما الزمار فلفتت الى ان فرحتها “فرحتان” فهي تلميذة الجامعة اللبنانية واليوم تتسلم ادارة احد فروعها. واكدت “التعاون والعمل سويا لصالح الجامعة اللبنانية لتبقى رائدة في مجال التعليم بعد الازمات التي المّت بلبنان بدءا من كورونا وصولا الى الأزمات التي نعيشها اليوم”.
وختمت: “بدل من ان نتذمّر فلنضىء شمعة تضيء العتمة”.
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