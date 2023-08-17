تسليم وتسلّم في الجامعة الأنطونية

أُقيم في دير سيّدة الزروع في الحرم الرئيس للجامعة الأنطونيّة في الحدت–بعبدا التسليم والتسلّم بين الرئيس السابق للجامعة الأب ميشال جلخ والرئيس الجديد الأب ميشال السغبيني. وبناءً على اقتراح الرئيس الجديد للجامعة، عيّن الرئيس العامّ الأباتي جوزف بو رعد كلًّا من الآباء: زياد معتوق أمينًا عامًّا للجامعة، وشكري الخوري قيّمًا، وريمون الهاشم مديرًا للفرع الجامعي في النبي آيلا–زحلة، وماجد مارون مديرًا للفرع الجامعي في مجدليا–زغرتا. وأعلنت إدارة الجامعة أنّ رئيسها الجديد يستقبل المهنّئين في فرع الجامعة الرئيس في الحدت–بعبدا يومَي الخميس والجمعة تاريخ ٢٤ و٢٥ آب ٢٠٢٣، من الساعة العاشرة صباحًا حتّى الواحدة بعد الظهر، ومن الرابعة بعد الظهر حتّى السابعة مساءً.
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