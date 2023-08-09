موقع البرامج
نشرات الأخبار
تسهيلات جديدة للاستحصال على جواز السفر
محلي
|
الأربعاء 09 آب 2023
Post Views: 872

اعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام  في بيان انه، “يخصّص يوم الجمعة من كل اسبوع في المراكز الإقليمية لاستقبال طلبات جوازات السفر البيومترية للبنانيين حاملي إقامة في الخارج (إقامة وليس تأشيرة) حصراً دون كوتا، ويستوفى من أصحاب العلاقة بدل خدمات مأجورة مضاعف، وفقاً للضوابط التالية أدناه:
1-   حيازة إقامة صالحة في الخارج أو جنسية أجنبية.
2-   حيازة جواز سفر صلاحيته أقل من سنة ونصف أو دخولهم البلاد بموجب جواز مرور.
3-   عدم مرور أكثر من /15/ يوماً على دخولهم البلاد بتاريخ تقديم الطلب”.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com