تسهيلات و حلول مصرفية للمنظمات غير الحكومية

يضع بنك بيروت قنوات إلكترونية في تصرّف المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية تلبّي كافة احتياجاتهم المصرفية ليتمكنوا من الإستمرار بأعمالهم الخيرية. يضع المصرف في خدمة هذه المنظمات إمكانية تسديد المساعدات للمستفيدين عبر بطاقات Pay Cards وذلك لتفادي التعامل بالمال النقديّ وما يحمله من مخاطر. علاوةً على ذلك، يستطيع المستفيد سحب المساعدات نقداً بالليرة اللبنانية أو بالدولار الفريش عبر خدمة الصرّاف الآليّ المتوفّرة على كافة الأراضي اللبنانية على مدار الساعة
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