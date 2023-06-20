“تسوية اوضاع الرعايا السوريين”… بيان للأمن العام

صدر عن مكتب شؤون الإعلام البيان التالي:يمدد العمل بأحكام التعميم الصادر بتاريخ 10/5/2023 المتعلق بتسوية أوضاع الرعايا السوريين المتواجدين في لبنان لغاية 31/12/2023.
وفي التفاصيل :”أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم في حال عودتهم شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم .لا يستفيد من موضوع البند أعلاه السوريون المسجلون كنازحين وحاملوا الإقامات بصفة نازح”
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