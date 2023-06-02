تشافي يكشف: لا أرغب في الضغط على ميسي

اعلن المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم تشافي، اليوم الجمعة، أنه لا يرغب في الضغط على الأرجنتيني ليونيل ميسي فيما يتعلق بعودته المحتملة للفريق.
وقال تشافي في مقابلة مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إن اللاعب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم “سيتخذ قراره الأسبوع المقبل. ويجب تركه على انفراد”.
وأضاف أنّ زميله السابق سيجد الباب مفتوحا في برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، مؤكدًا أنه لا يوجد لدي أي شك في أنه “سيساعدنا كثيرا”.
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي، بنهاية يونيو الجاري، وسيترك النادي الذي قضى معه عامين بعد الرحيل عن برشلونة.
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