تصحيح في جدول أسعار المحروقات بسبب الرسوم الجمركية

تم تصحيح جدول اسعار المحروقات الذي صدر صباحا، بسبب تعديل بالرسوم الجمركية من قبل الجمارك على البنزين 1022000 عوضا عن 253000 ليرة على كل الف ليتر، ولم تعدل في الجدول الذي صدر.
وبالتالي، انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 50 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 48 ألف ليرة والمازوت 56 ألف ليرة وقارورة الغاز 37 ألف ليرة.
وأصبحت الأسعار كالاتي:
– البنزين 95 أوكتان: مليون و683 ألف ليرة.
– البنزين 98 أوكتان: مليون و725 ألف ليرة
– المازوت: مليون و441 ألف ليرة
– الغاز: 960 ألف ليرة
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