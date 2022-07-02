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تصريح الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد زيارته البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان
مؤتمرات صحافية
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السبت 02 تموز 2022
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تصريح الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد زيارته البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان

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