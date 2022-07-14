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تصريح المستشار النمساوي كارل نيهامر بعد لقائه الرئيس عون
محلي
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الخميس 14 تموز 2022
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تصريح المستشار النمساوي كارل نيهامر بعد لقائه الرئيس عون

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