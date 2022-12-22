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تصريح رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب بعد صدور القرار في شأن الطعنين الأخيرين
مؤتمرات صحافية
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الخميس 22 كانون الأول 2022
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تصريح رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب بعد صدور القرار في شأن الطعنين الأخيرين

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