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تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد لقائه الرئيس عون￼
مؤتمرات صحافية
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الثلاثاء 11 تشرين الأول 2022
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تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد لقائه الرئيس عون

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