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تصريح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان من مجلس النواب￼
محلي
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الخميس 18 آب 2022
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تصريح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان من مجلس النواب

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