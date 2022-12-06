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تصريح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان من مجلس النواب
النواب
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الثلاثاء 06 كانون الأول 2022
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تصريح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان من مجلس النواب

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