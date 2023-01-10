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تصريح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان من مجلس النواب
محلي
|
الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023
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تصريح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان من مجلس النواب

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