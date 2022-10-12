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تصريح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بعد لقائه الرئيس عون￼
الوزراء
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الأربعاء 12 تشرين الأول 2022
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تصريح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بعد لقائه الرئيس عون

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