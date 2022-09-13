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تصريح وزير العدل هنري خوري من القصر الجمهوري بعد لقائه الرئيس عون￼
مؤتمرات صحافية
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الثلاثاء 13 أيلول 2022
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تصريح وزير العدل هنري خوري من القصر الجمهوري بعد لقائه الرئيس عون

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