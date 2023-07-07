“تطبيق مقلّد واختلاس منظم”.. تويتر يهدد بمقاضاة ميتا بسبب “ثريدز”

محامي “تويتر” أليكس سبيرو، يرسل رسالة إلى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، ويتهمه بالتورط في “اختلاس منظم ومتعمد وغير قانوني للأسرار التجارية والملكية الفكرية الأخرى لتويتر”.
كشفت شركة “سيمافور” الأميركية أن موقع “تويتر” هدد باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة Meta بشأن منصتها النصية الجديدة، متهماً عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالتصيد غير المشروع للموظفين السابقين لإنشاء تطبيق “مقلد”.
وبعد ساعات قليلة من إطلاق “ثريدز”، أرسل أليكس سبيرو، محامي تويتر، رسالة إلى مارك زوكربيرغ ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، متهماً الشركة بالتورط في “اختلاس منظم ومتعمد وغير قانوني للأسرار التجارية والملكية الفكرية الأخرى لتويتر”.
وكتب سبيرو في رسالة حصلت عليها شركة “سيمافور” حصرياً، “ينوي تويتر فرض حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بصرامة، ويطالب شركة Meta باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية خاصة بتويتر أو غيرها من المعلومات السرية للغاية”.
وأضافت الرسالة “يحتفظ تويتر بجميع الحقوق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحق في طلب التعويضات المدنية والتعويضات الزجرية دون إشعار آخر لمنع أي احتفاظ أو إفشاء أو استخدام آخر لملكيتها الفكرية بواسطة Meta”.
كما اتهم سبيرو Meta بتوظيف العشرات من موظفي تويتر السابقين الذين “كان لديهم ولا يزالون يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الأسرار التجارية الخاصة بتويتر وغيرها من المعلومات السرية للغاية”.
كذلك زعم أن Meta كلفت هؤلاء الموظفين بتطوير تطبيق “Meta” المقلد “ثريدز” بقصد محدد أنهم يستخدمون الأسرار التجارية لتويتر والملكية الفكرية الأخرى من أجل تسريع تطوير تطبيق Meta المنافس، في انتهاك لكل من قانون الولاية والقانون الفيدرالي بالإضافة إلى الالتزامات المستمرة لهؤلاء الموظفين تجاه تويتر “.
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وتواصل شبكة التواصل الاجتماعي الجديدة، ثريدز، التي أطلقتها مجموعة ميتا الأميركية العملاقة لمنافسة تويتر، انطلاقتها القوية مع انضمام أكثر من ثلاثين مليون مشترك إليها في أقل من يوم على إطلاقها، في حين أُجّل وضعها في الخدمة في أوروبا لأسباب إجرائية.
وكتب مارك زاكربيرغ، رئيس ميتا، في أول منشور له على التطبيق الجديد “لنبدأ الآن. أهلا بكم في ثريدز”. وحاز المنشور في دقائق معدودة آلاف علامات الإعجاب.
وقال زاكربيرغ: ” تم إنشاء 30 مليون حساب، يبدو أنّه بداية لشيء مميز، لكنّ أمامنا كثيراً من العمل لبناء هذا التطبيق”.
المصدر: الميادين
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