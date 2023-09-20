تطورات عين الحلوة بين البزري ووفد للجبهة الشعبية

إلتقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر يُرافقه مسؤول قيادة الجبهة بالخارج عمر مراد، نائب مسؤول قيادة الخارج مروان عبد العال، وأعضاء المكتب السياسي كايد الغول، محمود الراس، إكتمال حمد، مسؤول الجبهة في لبنان هيثم عبده ونائبه عبدالله الدنان ، في حضور ماجد حمتو ، والشيخ محي الدين عنتر.
وتناول البحث التطورات الأمنية الأخيرة في مخيم عين الحلوة وصيدا ومنطقتها، وتداعياتها الخطيرة سياسياً وأمنياً واجتماعياً واقتصادياً ومعيشياً، و”ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وتنفيذ مختلف البنود المتفق عليها منعاً لتكرار هذه الحوادث الأليمة”، وفق مكتب البزري الاعلامي.
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