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تظاهرات في باريس تنديدا بالنظام الايراني
إقليمي/دولي
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الأحد 25 أيلول 2022
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تظاهر مئات الإيرانيين المقيمين في فرنسا في باريس للتنديد بالقيادة الإيرانية التي شنت حملة قمع ضد الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق.
 

وتجمع المتظاهرون في ساحة “بلاس دو شاتليه” بوسط البلاد ورددوا هتافات ضد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وحضوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وقف المفاوضات مع إيران.
 
وهتف المتظاهرون بالفرنسية والفارسية “خامنئي أخرج من إيران” و”ماكرون يكفي الصمت” و”الموت للجمهورية الاسلامية”، ثم غنوا بالفارسية أغنية “بيلا تشاو”.
 
وأعاد المتظاهرون ترداد شعارات متظاهري ايران مثل “زان، زنديغي، آزادي” (امرأة، حياة، حرية)، وأيضا ما يوافقها بالكردية “زين، زيان، آزادي”، اذ أن أميني المعروفة أيضا باسم زينا أميني، كانت كردية.
 
وأعرب المتظاهرون عن غضبهم من لقاء ماكرون بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومصافحته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع في الوقت الذي تسعى فيه باريس إلى إحياء اتفاق 2015 بشأن برنامج طهران النووي. 
 
ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها “كيف يمكنك أن تصافح من يرتكب جريمة ضد الإنسانية؟”، في إشارة إلى تورط رئيسي المزعوم في عمليات الإعدام الجماعية عام 1988 لسجناء سياسيين في إيران.

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