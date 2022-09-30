تعديل أصول المحاكمات الجزائية… “لبنان القوي” يقدم إقتراح قانون￼

تقدَّمَ اليوم تكتّل لبنان القوي باقتراح قانون تعديل المادّة ٣٦٢ من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة.
اقتصرَ هذا التّعديل أوَّلاً ناحية إضافة درجات التّقاضي عملاً بموجب احترام مبدأ التّقاضي على درجتين، ثانياً حق المدّعي باستئناف قرارات هيئة التّحقيق الخاصّة وتمييزها و وضع ضوابط ومهل لكل مرحلة تقاضي عملاً بحقوق الإنسان وحق الدّفاع المنصوص بالقوانين والدّساتير وتحقيق العدالة وثالثاً تشكيل الهيئة التّي تضم قاض رديف في حال تخلّي الأصيل عن القيام بواجباته ضمن المهل المذكورة.
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