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تعديل بعض جدول رحلات الـ”ميدل إيست” في 8 و9 آب
محلي
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الثلاثاء 05 آب 2025

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية “ميدل إيست” عن تعديل بعض جدول رحلاتها ليومي 8 و9 آب الجاري، وذلك لأسباب تشغيلية من والى كل من: باريس، ميلانو، اسطنبول، لارنكا، أبو ظبي وجدة. تشمل هذه التعديلات الرحلات من وإلى المدن التالية:

الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 8 آب 2025:

الحالةتوقيت الاقلاع المعدلتوقيت الاقلاع السابقالىمنرقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع05:5507:15ميلانوبيروتME 235
تبكير موعد الاقلاع09:5011:10بيروتميلانوME 236
تبكير موعد الاقلاع07:2508:25لارنكابيروتME 271
تبكير موعد الاقلاع08:5509:55بيروتلارنكاME 272
تأخير موعد الأقلاع15:3013:00باريسبيروتME 229
تأخير موعد الأقلاع20:4018:10بيروتباريسME 230
تأخير موعد الأقلاع20:3517:35اسطنبولبيروتME 267
تأخير موعد الأقلاع23:3020:30بيروتاسطنبولME 268

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

الرحلات المعدلة ليوم السبت 9 آب 2025:

الحالةتوقيت الاقلاع المعدلتوقيت الاقلاع السابقالىمنرقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع05:3007:15ميلانوبيروتME 235
تبكير موعد الاقلاع09:2511:10بيروتميلانوME 236
تبكير موعد الاقلاع07:0008:25اسطنبولبيروتME 265
تبكير موعد الاقلاع09:5511:20بيروتاسطنبولME 266
تأخير موعد الأقلاع19:4015:25ابو ظبيبيروتME 418
تأخير موعد الأقلاع00:50 (+1)20:35بيروتابو ظبيME 419
تأخير موعد الأقلاع21:0017:45جدةبيروتME 368
تأخير موعد الأقلاع00:30 (+1)21:15بيروتجدةME 369

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة        (+1) الاقلاع من جدة وأبو ظبي فجر 10 آب 2025

وختم البيان: يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم الرحلة أوتأخيرها. يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم.

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