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تعرض دورية جيش لإطلاق نار وتوقيف مطلوب في هذه المنطقة￼￼
محلي
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الإثنين 15 آب 2022
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أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:
 
“بتاريخ 14/8/2022، وبعد توافر معلومات عن وجود سيارة مسروقة نوع كيا سيراتو رقم 532170/ب، في منطقة وادي فعرا – البقاع، توجهت قوة من الجيش الى تلك المنطقة حيث تعرضت لإطلاق نار من مجهول يقود السيارة المذكورة، ويواكبه المواطن (ي.ن.) على دراجة نارية من دون لوحات. وقد ردت القوة على مصدر النيران مما أدى إلى إصابة الأخير، فنقل إلى المستشفى للمعالجة وتبين أنه مطلوب بجرم السرقة، فيما لاذ السائق بالفرار وضبطت السيارة والدراجة النارية.
 
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

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