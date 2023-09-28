تعرض عسكري للصدم أثناء محاولة إيقاف فان يقل سوريين دخلوا لبنان خلسة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 28 / 9 / 2023، أثناء محاولة دورية من الجيش في منطقة القبور البيض عند الحدود الشمالية إيقاف آلية فان هيونداي تُقل سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية، أقدم سائق الآلية على صدم أحد عناصر الدورية محاولًا دهسه والفرار من المكان رغم إطلاق بقية العناصر طلقات تحذيرية في الهواء، ما اضطرهم إطلاق النار نحو إطارات الآلية. أسفر ذلك عن إصابة السائق وفقدانه السيطرة على الآلية واصطدامها بعمود كهربائي ومن ثم وفاته. وقد نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة.
بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”.
وفي معلومات صحافية، طاردت دوريّة للجيش اللبناني، فجر اليوم، حافلة ركّاب صغيرة تقلّ عدداً من السوريّين الداخلين خلسة عبر المعابر غير الشرعيّة عند الحدود الشمالية في خراج قرية قبور البيض عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير، بحسب “النهار”.
وحصل تبادل لإطلاق النار، أصيب خلاله سائق الفان ويُدعى حاتم.م.ص، عمل الصليب الأحمر اللبناني على نقله إلى مستشفى سيدة السلام وما لبث أن فارق الحياة.
يُذكر أنّ السائق لبنانيّ الجنسيّة من بلدة مشتى حمود.
من جهتها، أشارت الـmtv الى أنّ الجيش اللبناني – فوج الحدود البرية المتمركز في عكار على الحدود مع سوريا، ضبط “فان” محمّلاً بركاب سوريين بعد حاجز شدرا قرب بلدة منجز، لكن صاحب الفان حاول الهروب مسرعاً بعد توقيفه، فدهس عسكري من عناصر الجيش. فما كان من الجيش إلا أن أطلق النار على سائق الفان ويُدعى خالد الصالح من بلدة مشتى حمود – عكار، فيما وُصفت حالة العسكري الصحية بالمستقرة.
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