‏تعرّض رئيس بلديّة لمحاولة قتل والصايغ: على القضاء أن يتحرّك فوراً

كتب النائب سليم الصايغ عبر حسابه على منصة “إكس”: “ادين وارفض الاعتداء السافر على رئيس بلدية المنصف ونائب رئيس اتحاد بلديات جبيل الاستاذ خالد صدقة واتمنى له الصحة والسلامة. ذنب الرِّيس انه طبق القانون فاذا بالمخالف بعد سنوات ينتقم منه ضربا مبرحا على الطريق العام. اطلب من القضاء ان يتحرك فورا. واناشد وزير الداخلية القاضي بسام مولوي ان يتصرف بحزم لحماية رؤوساء البلديات الذين يتحملون فوق طاقتهم في ظل الاوضاع الراهنة. كيف لهم ان يحلوا مكان الدولة المركزية ولا امكانيات بين ايديهم؟ لتكن هذه الحادثة عبرة لكي نحافظ على آخر معقل للنظام العام. اطالب بتمكين البلديات فورا وتحرير مواردها لتنشيط عملها.”
وكان رئيس بلدية المنصف ونائب رئيس اتحاد بلديات جبيل خالد صدقه قد تعرّض للتعدي بالضرب ومحاولة قتل في وسط البلدة، وذلك على خلفية قرار بلدي اتخذ سابقاً في العام ٢٠١٧ تطبيقاً للقوانين والأنظمة العامة.
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