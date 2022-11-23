تعرّف على خدمة Simplify للتجار والشركات

يستمرّ بنك بيروت بمواكبة التجّار والشركات مقدّماً لهم إمكانية إدارة متجرهم الإلكتروني الخاص وعرض كافة منتجاتهم وخدماتهم عبر الإنترنت. فمع منصّة بنك بيروت للتجارة الإلكترونية Bank of Beirut Simplify يمكنكم فتح متجر إلكتروني خاص بكم أو بشركتكم وقبول مدفوعات البطاقات مباشرة في حسابكم مقابل دولار واحد فقط في الشهر.
فإذا كنت صاحب مؤسسة، فندق، مكتب سفريات او غيره وترغب في الإستفادة من عملية دفع وتحصيل سهلة كما والحد من استخدام الفواتير الورقية، يتيح لك بنك بيروت من خلال هذه المنصّة فرصة إصدار فواتير إلكترونية وتلقّي الدفعات وتحصيل قيمتها بصورة آمنة وسهلة.
للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 01907788 أو زيارة الرابط التالي:
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