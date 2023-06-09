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تعزيزات من الجيش اللبناني الى كفرشوبا… ماذا يحصل؟
محلي
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الجمعة 09 حزيران 2023
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توافد مئات الجنود من اليونيفيل إلى مكان اعتصام أهالي كفرشوبا وشبعا في بركة حسن، تضامنًا مع المواطن اسماعيل ناصر، وتعزيزات من الجيش اللبناني في طريقها الى المكان.

وناصر، كان قد أوقف عمل جرافة إسرائيلية بجسده في مرتفعات البلدة، الأربعاء الماضي.

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