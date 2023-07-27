تعليقات قاسية تفقد دوغا كات ربع مليون متابع على إنستغرام

خسرت مغنية الراب الأمريكية الشهيرة باسم “دوغا كات” نحو 250 ألف متابع عبر حسابها على إنستغرام، بسبب تعليقات قاسية وجهتها لمتابعيها عبر تويتر.
ووفقاً لأداة Crowdtangle لتحليل وسائط التواصل الاجتماعي، فإن التصريحات الغريبة والمثيرة للجدل لـ”أملالاتنا زانديل دلاميني” الشهيرة بـ”دوغا كات”، كلفتها الكثير، فبحسب الأرقام التي قدمتها شركة ميتا المالكة لشبكة إنستغرام، فإن النجمة الحائزة على جائزة غرامي لأفضل أداء بوب ثنائي، فقدت 237758 متابعاً عبر المنصة، بعد سلسلة تصريحات قاسية، انتقدت فيها معجبيها نهاية الأسبوع الجاري.
وبحسب إحصائيات الشركة فإن كات (27 عاماً)، التي ظهرت في أول حفل ميت غالا لها لعام 2023 بمظهر قطة نجم الأزياء الراحل كارل لاغرفيلد “تشوبيت”، خسرت خلال 30 يوماً، نحو 300 ألف متابع، ولديها حالياً 25.7 مليون متابع فقط عبر المنصة، وفق حسابها على إنستغرام.
كما ذكرت أداة Crowdtangle أن عمليات البحث عن اسم مغنية الراب الأمريكية وكاتبة الأغاني ومنتجة التسجيلات المعروفة، ارتفعت 82% في جميع أنحاء العالم، بعد سلسلة تغريدات انتقدت فيها بشدة وقسوة معجبيها ومتابعيها لإطلاقهم اسم “kittinz” على الرابطة الخاصة بهم، مشيرة إلى أن الاسم لا يعجبها، على الرغم من أن عدداً من المتابعين أشاروا إلى أنها هي التي اختارت الاسم بنفسها في استطلاع أجري عبر تويتر عام 2020.
وسخرت كات من متابعيها بشأن الاسم، قائلة: “إذا أطلقت على نفسك هذا الاسم، فعليك أن تغلق هاتفك، والذهاب للحصول على وظيفة، ومساعدة والديك في المنزل”.
وتعرّضت دوغا كات لهجوم أكبر، بعد ردها على أحد المعجبين الذي كتب لها “أريد منك أن تقولي أحبكم جميعاً”، بقولها “لا أعتقد ذلك.. أنا لا أعرفكم جميعاً”، ما أثار غضب واستياء جمهورها، الذي وصف ردها بـ “المستفز”.
المصدر: بتجرد
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