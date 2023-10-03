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تعميم جديد من مصرف لبنان للمصارف
محلي
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الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
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أصدر مصرف لبنان تعميما دعا فيه المصارف الى عدم فرض اي نوع من العمولات على الودائع لم تكن مفروضة قبل 31 تشرين الاول 2019.

ودعا المصارف الى اعداد لائحة تتضمن المعلومات الدقيقة والموثقة عن الكلفة الفعلية للحسابات التي تترتب على العميل وعلى طريقة احتسابها وعن الية استيفائها بحيث لا يتم فرض اي عمولات غير مصرح عنها في هذه اللائحة.

واعتبر ان مخالفة الاحكام تعرض المصرف المخالف للعقوبات الادراية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء سيما في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.

وللاطلاع على تفاصيل التعميم إضغط أدناه

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