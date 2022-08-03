تعميم صورة قاصر غادرت منزل ذويها في صبرا ولم تعد (صورة)￼￼

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر زينب هيثم يوسف (مواليد عام 2006، فلسطينية)، التّي غادرت منزل ذويها الكائن في محلة صبرا بتاريخ 02/8/2022 ولم تعد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 858473-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.
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