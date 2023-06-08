تعميم لوزارة الاتصالات يدعو الإدارات البريدية العربية للمشاركة بمزايدة تلزيم الخدمات البريدية

صدر عن وزارة الاتصالات البيان التالي: “بعد أن أعلنت وزارة الإتصالات إطلاق مزايدة تلزيم الخدمات البريدية التي تمتد من ٧/٦/٢٠٢٣ إلى ١٢/٧/٢٠٢٣، وبعد أن طلبت الوزارة تعميم هذا الإعلان من قبل وزارة الخارجية التي قامت بدورها بإبلاغ السفارات اللبنانية في الخارج كما والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قامت الامانة العامة – القطاع الإقتصادي – ادارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بنشر تعميم دعت من خلاله الإدارات البريدية العربية إلى المشاركة بالمزايدة التي أطلقتها وزارة الإتصالات”.
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