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تعميم من “التربية” يتعلق بطلب إعادة النظر بنتيجة إمتحانات الدورة الأولى لشهادة الثانوية العامة
محلي
|
الإثنين 04 آب 2025

أصدرت المديرية العامة للتربية تعميمًا يتعلق بطلب إعادة النظر بنتيجة امتحانات الدورة الأولى لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2025.

وجاء في التعميم: 
“يطلب إلى المرشحين لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2025، الراغبين بالتقدم بطلب لإعادة النظر بنتيجة امتحاناتهم الرسمية التي سبق لهم التقدم بها هذا العام، الالتزام بالآتي:
– تقديم الطلب ابتداءً من صباح الثلاثاء الواقع فيه ٥/٨/٢٠٢٥ ولمدة ثلاثة أيام.

– استخدام الرابط الإلكتروني المخصص لتقديم الطلب المنوه عنه، الموجود على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي حصرًا.        https://bit.ly/officialexams_review   

– تعبئة المعلومات المطلوبة كافة خصوصًا (رقم الترشيح ورقم الهاتف والمواد المطلوب مراجعة علاماتها على أن لاتزيد عن 3 مواد) والتأكد من صحتها، قبل إرسالها.

– انتظار رد دائرة الامتحانات الرسمية عبر الهاتف الخاص بصاحب العلاقة.

– التأكيد أن تقديم المراجعة مجاني ولا يترتب عنه اية تكاليف، وان اي إعلان مخالف لذلك يعرض صاحبه للملاحقة الجزائية”.

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