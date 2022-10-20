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تفاؤل بإمكانية تحقيق خرق حكومي (اللواء)￼￼
سياسة
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الخميس 20 تشرين الأول 2022
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علمت «اللواء» ان النقاش تركز حول تعديل الحكومة لجهة تبديل بعض الوزراء، وجرى طرح اقتراح بأن يتم استبدال ثلاثة وزراء مسيحيين فقط اسوة بتبديل ثلاثة مسلمين، وسيتم استمزاج رأي الرئيس ميقاتي بالفكرة.

ولم يتم التداول بأسماء الوزراء المسيحيين الممكن تبديلهم قبل اخذ موافقة الرئيسين عون وميقاتي على الاقتراح. وربما يتم تقسيم الوزراء المسيحيين اذا نجح الاقتراح على الطوائف الثلاث ماروني وارثوذوكسي وكاثوليكي

وقالت المصادر المتابعة ان هناك تفاؤلاً بإمكانية تحقيق خرق حكومي قبل نهاية ولاية الرئيس عون.

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